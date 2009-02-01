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the degree of neonatal hyperbilirubinemia
 ePUB -Instruction for Use

Медтехника. Медицинские изделия для in vitro диагностики

Полезная информация:

 

По данным, опубликованным в Интернет, 23 российских предприятия имеют EC сертификаты соответствия директиве 93/42/EEC на производство медицинских изделий. Ещё 7 предприятий имеют EC сертификаты (декларации) соответствия директиве 98/79/EC на производство медицинских изделий in-vitro диагностики.
Документированное подтверждение выполнения требований европейских директив является убедительным доказательством способности российского предприятия обеспечить импортозамещение.

Смотрите также статью "Российские производители медицинских изделий для диагностики in vitro о проблемах в отрасли".

23 декабря 2014 года принято Соглашение о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий в рамках Евразийского экономического союза
Проект: Общие требования безопасности и эффективности медицинских изделий
Новые Правила регистрации медицинских изделий
Примечания:
1) В переходный период до 31 декабря 2021 года регистрация медицинского изделия по выбору заявителя может осуществляться в соответствии с этими новыми правилами  либо в соответствии с законодательством государства – члена Евразийского экономического союза.
2) Ряд замечаний к новым правилам представлен в Заключение об оценке регулирующего воздействия проекта.

Логотип сайта Clinlab.ru
Сайт для специалистов по клинической лабораторной диагностике
создан в 1995 г., при поддержке
ООО НПП "ТЕХНОМЕДИКА"

Сайт ClinLab полезен для врачей лаборантов и специалистов, занимающихся оснащением клинических лабораторий

Последние обновления на сайте 22 сентября 2016 г.

Обновлены страницы  "Образование",  "Курсы усовершенствования" и "Объединения"  

Обновлен Перечень лекций, опубликованных в рубрике "Заочная академия последипломного образования" журнала Клиническая лабораторная диагностика, 1998 - 2014 г.г.

 Форумы по тематике медицинских изделий

 Правила государственной регистрации медицинских изделий
Об утверждении формы регистрационного удостоверения на медицинское изделие     Обсуждение вносимых изменений

 К вопросу о клинических испытаниях медицинских изделий для in vitro диагностики

Насколько российские стандарты соответствуют европейским стандартам, гармонизированным с Директивой 98/79/EC по медицинским приборам для in vitro диагностики?

Отсутствие некоторых ГОСТов по in vitro диагностике приводит к удивительным коллизиям ...

Добавлен перевод лекции «Менеджмент риска медицинских изделий для in vitro диагностики»

В раздел "Оснащение" добавлена страница «Сравнительные характеристики полуавтоматических анализаторов с наливной кюветой»

Восстановлен раздел
«Квалификационные тесты для врачей-лаборантов»
ТЕХНОМЕДИКА и ЭМКО представила свои новые разработки на Научно-практической конференции с международным участием «Технологии и инновации в лабораторной медицине»

Введение в статистический контроль качества клинических лабораторных анализов
В статье обсуждается проблема проверки достоверности результатов клинических лабораторных анализов

О сайте
Сертификация по ISO 13485:2003
CE mark для медицинских лабораторных приборов
Всего на сайте более 380 страниц


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МикроБиАн

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МиниГЕМ-Плюс

МикроБиАн - серия одноволновых биохимических анализаторов для лабораторных исследований с возможностью калибровки по фактору или стандарту, а также многоточечной калибровки. Телефон: (495) 223-17-12, 223-87-47, 404-93-55. Факс: (495) 403-86-66

Микрола

ООО НПП "ТЕХНОМЕДИКА" - крупнейший в России производитель медицинских фотометров.

С 1990 года выпущено свыше 30 тысяч различных фотометров для лабораторной диагностики.
Подробную информацию о приборах Научно-производственного предприятия "ТЕХНОМЕДИКА" вы найдете на новом сайте

WWW.TECHNOMEDICA.RU

Перечень видов медицинских изделий, которые разработаны и производятся в ООО НПП "ТЕХНОМЕДИКА"

Ниже частично представлена информация о продукции ООО НПП "ТЕХНОМЕДИКА":

МиниГЕМ - портативный гемоглобинометр.
Именно на нашем сайте более 10 лет назад была впервые опубликована информация об этом приборе.
С декабря 2010 года приборы МиниГЕМ 540 и МиниГЕМ 523 выпускаются с маркировкой CE IVD.

БиАн
Биохимический анализатор БиАн - В России разворачивается федеральная программа по созданию центров здоровья. Представляется, что биохимический анализатор БиАн с методикой определения содержания этанола в крови, сыворотке или плазме крови был бы полезен при оснащении таких центров ...

Анализатор белка в моче Белур 600 - предназначен для определения концентрации общего белка в моче современными и традиционными методами. Могут использоваться реагенты любых отечественных и зарубежных производителей.

БИЛИТЕСТ - неинвазивный портативный анализатор гипербилирубинемии новорожденных
Более 20 лет на рынке ...
Выдержка из Приказа Минздрава РФ от 4 декабря 1992 г. №318
Динамический контроль за гипербилирубинемией и эффективностью терапии целесообразно проводить с помощью неинвазивной транскутанной билирубинометрии (например, отечественным прибором АГФ-02 "Билитест" фирмы "Техномедика").

БИЛИМЕТ - безреагентный микроанализатор билирубина капиллярной крови новорожденных (выпускался до 2005 г.)

Микро БиАн КТ - Анализатор биохимический фотометрический программируемый портативный одноволновый со сменяемым светофильтром из спектрального диапазона 340-800 нм для измерения по конечной точке 

Микрола Б - Микрофотометр лабораторный биохимический программируемый, портативный одноволновый со сменяемым светофильтром из спектрального диапазона 400-800 нм для измерения по конечной точке с калибровкой по стандарту или фактору

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