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Сайт для специалистов по клинической
лабораторной диагностике
создан в 1995 г., при поддержке
ООО НПП "ТЕХНОМЕДИКА"
Сайт ClinLab полезен для врачей лаборантов и специалистов, занимающихся
оснащением клинических лабораторий
Последние обновления на сайте 22
сентября 2016 г.
Обновлены страницы "Образование",
"Курсы усовершенствования" и "Объединения"
Обновлен Перечень лекций,
опубликованных в рубрике "Заочная академия последипломного образования"
журнала Клиническая лабораторная диагностика, 1998 - 2014 г.г.
Форумы
по тематике медицинских изделий
Правила государственной
регистрации медицинских изделий
Об утверждении формы регистрационного удостоверения на
медицинское изделие
Обсуждение вносимых изменений
К вопросу о
клинических испытаниях медицинских изделий для in vitro диагностики
Насколько российские стандарты соответствуют
европейским стандартам, гармонизированным с Директивой 98/79/EC по
медицинским приборам для in vitro диагностики?
Отсутствие некоторых ГОСТов по in vitro диагностике
приводит к удивительным коллизиям ...
Добавлен перевод лекции
«Менеджмент риска медицинских изделий для in vitro
диагностики»
В раздел "Оснащение"
добавлена страница «Сравнительные характеристики полуавтоматических анализаторов с наливной кюветой»
Восстановлен раздел
«Квалификационные тесты для врачей-лаборантов»
ТЕХНОМЕДИКА и ЭМКО
представила свои новые разработки
на Научно-практической конференции с международным участием «Технологии и инновации в лабораторной медицине»
Введение
в статистический контроль качества
клинических лабораторных анализов
В статье обсуждается проблема проверки
достоверности результатов клинических
лабораторных анализов
О сайте
Сертификация
по ISO 13485:2003
CE mark для
медицинских лабораторных приборов
Всего на
сайте более 380 страниц
Новости в формате RSS
За годы существования сайт приобрел
широкую известность. По данным поисковой
системы Яндекс его индекс цитирования
составляет
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ООО НПП "ТЕХНОМЕДИКА" - крупнейший в России производитель медицинских фотометров.
С 1990 года выпущено свыше 30 тысяч различных фотометров для лабораторной диагностики.
Подробную информацию о приборах
Научно-производственного предприятия "ТЕХНОМЕДИКА"
вы найдете на новом сайте
WWW.TECHNOMEDICA.RU
Ниже частично представлена
информация о продукции ООО НПП "ТЕХНОМЕДИКА":
МиниГЕМ - портативный
гемоглобинометр.
В России разворачивается федеральная программа по созданию центров здоровья. Представляется, что биохимический анализатор БиАн с методикой определения содержания этанола в крови, сыворотке или плазме крови был бы полезен при оснащении таких центров
...
в моче Белур 600 -
предназначен для определения концентрации общего белка в моче современными и традиционными методами. Могут использоваться реагенты любых отечественных и зарубежных производителей.
Именно на нашем сайте
более 10 лет назад была впервые опубликована
информация об этом
приборе.
С декабря 2010 года приборы МиниГЕМ 540 и МиниГЕМ 523 выпускаются с маркировкой
CE IVD.
БИЛИТЕСТ
- неинвазивный портативный анализатор
гипербилирубинемии новорожденных
Более 20 лет на рынке ...
Выдержка из Приказа Минздрава РФ от 4 декабря 1992 г. №318
Динамический контроль за гипербилирубинемией и эффективностью терапии
целесообразно проводить с помощью неинвазивной транскутанной билирубинометрии
(например, отечественным прибором АГФ-02 "Билитест" фирмы "Техномедика").
БИЛИМЕТ
- безреагентный микроанализатор билирубина
капиллярной крови новорожденных
(выпускался до 2005 г.)
Микро БиАн
КТ - Анализатор биохимический
фотометрический программируемый
портативный одноволновый со сменяемым
светофильтром из спектрального диапазона
340-800 нм для измерения по конечной точке
Микрола Б -
Микрофотометр лабораторный биохимический
программируемый, портативный одноволновый
со сменяемым светофильтром из
спектрального диапазона 400-800 нм для
измерения по конечной точке с калибровкой
по стандарту или фактору