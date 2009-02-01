ООО НПП "ТЕХНОМЕДИКА" - крупнейший в России производитель медицинских фотометров. С 1990 года выпущено свыше 30 тысяч различных фотометров для лабораторной диагностики.

Подробную информацию о приборах Научно-производственного предприятия "ТЕХНОМЕДИКА" вы найдете на новом сайте WWW.TECHNOMEDICA.RU Перечень видов медицинских изделий, которые разработаны и производятся в ООО НПП "ТЕХНОМЕДИКА" Ниже частично представлена информация о продукции ООО НПП "ТЕХНОМЕДИКА": МиниГЕМ - портативный гемоглобинометр.

Именно на нашем сайте более 10 лет назад была впервые опубликована информация об этом приборе.

С декабря 2010 года приборы МиниГЕМ 540 и МиниГЕМ 523 выпускаются с маркировкой CE IVD.

Биохимический анализатор БиАн - В России разворачивается федеральная программа по созданию центров здоровья. Представляется, что биохимический анализатор БиАн с методикой определения содержания этанола в крови, сыворотке или плазме крови был бы полезен при оснащении таких центров ... Анализатор белка в моче Белур 600 - предназначен для определения концентрации общего белка в моче современными и традиционными методами. Могут использоваться реагенты любых отечественных и зарубежных производителей. БИЛИТЕСТ - неинвазивный портативный анализатор гипербилирубинемии новорожденных

Более 20 лет на рынке ...

Выдержка из Приказа Минздрава РФ от 4 декабря 1992 г. №318

Динамический контроль за гипербилирубинемией и эффективностью терапии целесообразно проводить с помощью неинвазивной транскутанной билирубинометрии (например, отечественным прибором АГФ-02 "Билитест" фирмы "Техномедика"). БИЛИМЕТ - безреагентный микроанализатор билирубина капиллярной крови новорожденных (выпускался до 2005 г.) Микро БиАн КТ - Анализатор биохимический фотометрический программируемый портативный одноволновый со сменяемым светофильтром из спектрального диапазона 340-800 нм для измерения по конечной точке Микрола Б - Микрофотометр лабораторный биохимический программируемый, портативный одноволновый со сменяемым светофильтром из спектрального диапазона 400-800 нм для измерения по конечной точке с калибровкой по стандарту или фактору